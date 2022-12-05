Заказать разработку проектной работы

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Часто задаваемые вопросы о проектной работе
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Кто будет выполнять работу?
Вашу работу будет выполнять практикующий преподаватель вуза, профессор, кандидат или доктор наук. Кто именно будет выполнять, зависит от степени сложности вашей работы.
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От чего зависит стоимость работы?
Стоимость работы зависит от количества страниц, процента уникальности и срока выполнения.
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Будет ли работа готова в срок?
Мы знаем, как для вас важно, чтобы работа была готова вовремя, поэтому выполняем все заказы в срок. В случае форс-мажора со стороны клиента мы максимально входим в положение и делаем всё возможное, чтобы всё получилось. В случае форс-мажора со стороны автора ваш заказ отдают в отдел срочных заказов, и он выполняется вне очереди. Мы делаем всё, чтобы выполнить работу вовремя.
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Какие гарантии?
Когда наступит гарантийный срок (он начинается с того момента, когда вам присылают готовую работу), мы бесплатно внесем правки, если вам понадобится, сопроводим вас до сдачи или защиты работы, будем постоянно на связи, если возникнут вопросы. На дипломные и диссертации у нас бессрочная гарантия, на все остальные виды работы – 2 месяца.
*Обращаем ваше внимание, что бесплатно мы вносим правки только в том случае, если они соответствуют первоначальным требованиям в заказе, т.е. тем, которые вы указали в заявке.
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Можно ли внести исправления?
Конечно, можно. Даже бесплатно. Бесплатно мы вносим правки в том случае, если они соответствуют первоначальным требованиям в заказе (тем, которые вы указали в заявке). Платно вносим тогда, когда требуется что-то такое, чего не было в условиях заявки (переписать работу, поменять тему и т.д.).
Выполнение индивидуального проекта – это одно из основных требований к результатам освоения образовательных программ в университетах и других учебных заведениях. Он является формой организации учебно-исследовательской деятельности учащихся и выполняется по дисциплинам, которые входят в обязательный перечень учебного плана. Образовательный сервис Zaochnik предлагает купить индивидуальный проект, разработанный профессиональными экспертами. Мы гарантируем высокое качество работы.
Виды индивидуальных проектов
Разработка индивидуальных проектов может выполняться как отдельным учащимся, так и группой. Каждый из способов имеет свои преимущества:
- Личностный. Тема проектной работы выбирается по желанию студента и может полностью соответствовать его предпочтениям. Итоговый результат оценки зависит от качества выполнения проекта, ответственности, уровня теоретической подготовки и аналитических способностей студента. В процессе научно-исследовательской работы он получает разносторонний опыт проектной деятельности по различным направлениям: социальному, научному, культурному и др.
- Групповой. Индивидуальный проект, разрабатываемый несколькими учащимися, подразумевают распределение обязанностей между участниками группы. Каждый из них получает возможность проявить свои наиболее сильные стороны. Групповые проектные работы формируют у студентов навыки эффективного сотрудничества, способствуют обмену полезным опытом с другими участниками группы.
Проекты подразделяются на следующие виды: практико-ориентированные, информационные, исследовательские, конструкторские, творческие. Тема проекта определяется в рамках одной или нескольких дисциплин.
Особенности определения целей и задач проектной работы
Целью выполнения итогового индивидуального проекта является приобретение учащимися опыта самостоятельной научно-исследовательской работы. Чтобы правильно определить цель следует изучить научную литературу, связанную с темой исследования, проанализировать методы, используемые другими авторами. Студент должен предложить свой метод, позволяющий оптимально решить проблему.
Задачи – это совокупность методов, позволяющих добиться цели. К основным ошибкам, которые допускают учащиеся, относится неправильная формулировка цели. В этом случае конечный результат исследований может не соответствовать поставленным задачам. Другой распространенной ошибкой является невозможность аргументированно доказать практическую значимость проектов.
Что должны отражать результаты проектной работы
Они могут быть представлены в виде работы следующего вида:
- Инженерной (чертежа, модели, изделия, стенда и пр.).
- Письменной (эссе, доклада, отчета, инструкции, реферата, статьи, аналитических материалов).
- Творческой (видеофильма, дизайн-проекта, дневника путешествий, мультимедийного продукта, сценария тематического мероприятия, презентации и др.).
Перед началом проектных работ учащийся должен определить результат, ожидаемый от разработки проекта. Он будет отражаться в качественной или количественной характеристике исследуемой темы. В работе, профессионально написанной нашими экспертами, материал излагается последовательно и логично, с обоснованными выводами.
Нюансы самостоятельного написания индивидуального проекта
Приступая к самостоятельной работе, студент должен уметь:
- Планировать свою учебно-исследовательскую деятельность, направленную на решение научной проблемы.
- Находить, анализировать, систематизировать научную информацию по проектной теме, иметь навыки библиографии.
- Написать правильно отчет о самостоятельно проделанной работе.
- Представить результаты выполненной проектной деятельности.
Учащимся следует знать правила оформления научных работ. Они регламентируют структуру текста, размер используемых шрифтов и абзацных отступов, межстрочные интервалы, порядок оформления приложений с иллюстративным материалом. Список используемых источников должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008.
Во время защиты необходимо продемонстрировать глубокое знание темы, свои предложения излагать аргументированно, свободно оперировать данными исследований.
Почему написание индивидуальной проектной работы следует заказать в Zaochnik
В число наших авторов входят практикующие преподаватели, кандидаты и доктора наук. Они в совершенстве знают свой предмет, правила оформления и требования вузов к написанию студенческих работ. Поэтому заказать индивидуальный проект у нас с гарантией качества – это выгодно и надежно. Кроме того, клиенты нашей компании могут рассчитывать на:
- Строгое соблюдение договорных сроков. Их контролирует персональный менеджер.
- Возможность получать информацию о текущем состоянии заказа в личном кабинете в любое время суток.
- Бесплатные корректировки выполненных заказов.
- Сопровождение на всех этапах выполнения работы.
На сервисе можно оформить заказ онлайн на любые виды студенческих работ (рефераты, курсовые и дипломные проекты, научные статьи, презентации и пр.). Студентам и школьникам помогаем подготовиться к экзаменам и зачетам.
Сколько стоит проектная работа
Купить проект можно по цене от 1400 руб. Стоимость зависит от сложности темы, требований заказчика к уникальности и сроку написания. Стандартный срок выполнения заказа – от 3 дней. Чтобы оформить заказ, отправьте нам онлайн-заявку, форма которой есть на сайте сервиса Zaochnik. Менеджер клиентской поддержки найдет эксперта, который быстро и качественно напишет проектную работу. От клиента требуется предоплата, равная 25% стоимости услуги.
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